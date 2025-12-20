Si chiama Aris Smith Kopiec la mamma che ha deciso di raccontare la sua storia prima sui social e poi a People. Kopiec è stata cacciata da un ristorante per essersi messa ad allattare sua figlia. Siamo a Blue Ridge, in Georgia, e i fatti risalgono allo scorso novembre. Kopiec assieme al marito e ai tre figli di 4 mesi, 2 anni e 4 anni, decidono di cenare al Toccoa Riverside Restaurant. Durante il pasto, la piccola di quattro mesi comincia ad agitarsi: “Mio marito me l’ha passata e io l’ho attaccata al seno. Poi mi ha dato una coperta e io ero seduta dando le spalle al resto dei clienti del ristorante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono stata cacciata da un ristorante perché mi sono messa ad allattare mia figlia. Ho deciso di pubblicare il video del proprietario che urla per una ragione”: la storia di Aris Smith Kopiec

