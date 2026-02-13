zayn malik torna a parlare di gigi hadid ma scoppia la polemica

Zayn Malik ha riacceso la polemica sui social quando ha commentato pubblicamente Gigi Hadid, accusandola di aver divulgato dettagli personali della loro relazione, facendo scoppiare un acceso dibattito tra i fan e i media.

In queste ore Zayn Malik è tornato a parlare della sua ex fidanzata Gigi Hadid, madre di sua figlia. Le dichiarazioni del cantante fanno però infuriare il web e danno il via alla polemica. Sono trascorsi alcuni anni ormai da quando è terminata la storia d’amore tra Zayn Malik e Gigi Hadid. Dopo aver dato alla luce una figlia nel 2020, la coppia ha annunciato la separazione nel 2021 e da quel momento il cantante e la modella hanno preso strade diverse. In queste ore tuttavia l’ex membro degli One Direction, ospite del podcast Call Her Daddy, è tornato a parlare della sua ex fidanzata e, a sorpresa, ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno spiazzato tutti. 🔗 Leggi su Novella2000.it

