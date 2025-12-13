Eurolega | l' Hapoel Tel Aviv spezza l' imbattibilità casalinga della Virtus

L’Hapoel Tel Aviv interrompe l’imbattibilità casalinga della Virtus Bologna in Eurolega, vincendo 79-74 alla Virtus Arena. Dopo una partita combattuta, gli israeliani riescono a prevalere, mettendo fine alla striscia di successi dei bianconeri e confermando il loro ruolo di capolista nel torneo.

Bologna, 12 dicembre 2025 – La Virtus Bologna accarezza per più di tre quarti la possibilità di sgambettare anche l' Hapoel Tel Aviv primo della classe in Eurolega, ma alla fine deve cedere il passo agli israeliani che sbancano la Virtus Arena 79-74 e fanno cadere l’imbattibilità casalinga dei bianconeri. Fatale a Bologna, che ha pagato a caro prezzo le ben 18 palle perse, è stato il quarto quarto, in cui l’Hapoel – che nel corso del match ha toccato anche il -14 – ha messo la freccia del sorpasso con un parziale di 29-17 e ha allungato le mani sulla vittoria. A mettere le firme principali sul colpaccio dell’Hapoel sono stati Elijah Bryant con 22 punti, e Dan Oturu con 21, ai quali ha anche aggiunto 10 rimbalzi. Sport.quotidiano.net

