Basket Eurolega | cade l’imbattibilità della Virtus in casa L’Hapoel Tel Aviv sbanca Bologna

Nella quindicesima giornata di Eurolega 2025-2026, la Virtus Bologna ha subito la prima sconfitta casalinga della stagione, interrompendo così la propria imbattibilità. L’Hapoel Tel Aviv ha conquistato una vittoria importante sul campo di Bologna, segnando un punto di svolta nel cammino delle agguerrite squadre partecipanti alla competizione europea.

Cade solo alla quindicesima giornata l’imbattibilità casalinga nell’ Eurolega 2025-2026 della Virtus Bologna. Le V-Nere sono infatti state sconfitte in casa dall’ Hapoel Tel Aviv, al termine di un match concluso con il punteggio di 74-79. La Virtus, dopo un primo tempo quasi perfetto, ha ceduto nella ripresa, con gli israeliani che hanno sensibilmente alzato il loro livello di gioco, chiudendo un’ultima frazione da 29 punti. Con un Edwards praticamente assente (solo due punti per l’americano), il migliore tra i bianconeri è stato Matt Morgan con 19 punti a referto. Top scorer del match Elijah Bryant con 22 punti. Oasport.it Basket, l’Olimpia Milano cade con il Baskonia sotto i colpi di Spagnolo e dell’ex Luwawu-Cabarrot - Una brutta Olimpia Milano cade in Spagna nel quattordicesimo turno di Eurolega. oasport.it

