Napoli due club di Serie A interessate a Marianucci A gennaio possibile prestito per l’azzurro
Il Napoli valuta la possibilità di cedere in prestito il difensore Luca Marianucci a gennaio, con due club di Serie A interessati al giovane azzurro. La decisione potrebbe favorire il suo sviluppo e garantire spazio a giocatori più esperti, mantenendo comunque alta l’attenzione sulle future opportunità di mercato.
Napoli, Marianucci potrebbe partire in prestito Il Napoli potrebbe cedere in prestito il difensore Luca Marianucci, il quale ha degli estimatori in serie A. Come . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Rotary Club Afragola–Frattamaggiore “Porte di Napoli” e Gruppo Di Tella Srl insieme per donare un ecografo al progetto “Futuro nel Cuore” - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Juventus 2-1, risultato finale della partita di Serie A: doppietta di Hojlund - Azzurri da soli in testa alla classifica di Serie A ... Secondo fanpage.it
Napoli-Juventus 2-1, gol e highlights: la decide una doppietta di Hojlund - Hojlund, autore di una doppietta, si aggiudica il titolo di MVP di Napoli- Si legge su sport.sky.it
Napoli-Juventus 2-1: gol e highlights | Serie A