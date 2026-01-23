A Francavilla un percorso gratuito per i giovani che vogliono costruire progetti a impatto sociale

23 gen 2026

A Francavilla, Wizee Ets presenta Impact360, un percorso gratuito dedicato ai giovani interessati a sviluppare progetti a impatto sociale. L’iniziativa, promossa dall’associazione impegnata nell’economia civile, offre formazione e accompagnamento per aspiranti imprenditori sociali, professionisti ed enti locali. Si tratta di un’opportunità per acquisire competenze e supporto nella creazione di iniziative sostenibili e innovative a beneficio della comunità.

Wizee Ets, associazione impegnata nella promozione dell’economia civile attraverso percorsi di formazione, accompagnamento e progettazione a impatto, lancia Impact360, un nuovo percorso gratuito rivolto a giovani, aspiranti imprenditori sociali, professionisti ed enti del territorio.Impact360 è.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

