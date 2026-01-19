YOLO+ Cestistica Benevento beffata all’overtime da Campobasso

La partita tra YOLO+ Cestistica Benevento e Magnolia Campobasso si è conclusa con una sconfitta di un punto dopo un overtime, sul campo di casa dei sanniti. Una sfida combattuta e equilibrata, che ha visto le due squadre confrontarsi fino all’ultimo secondo. Di seguito, un'analisi dettagliata di un incontro ricco di emozioni e di momenti decisivi, con particolare attenzione alle dinamiche che hanno portato al risultato finale.

Tempo di lettura: 3 minuti Sconfitta di un punto, dopo un tempo supplementare, per la YOLO+ Cestistica Benevento, superata tra le mura amiche del PalaMiwa dalla Magnolia Campobasso. Gara sempre punto a punto quella tra le sannite e le molisane, risolta dopo un overtime, in cui ad avere la meglio è stata la formazione ospite. Ritmi alti in apertura: la YOLO+ impatta bene la gara con Saccomanno e Mantineo, Campobasso risponde con le triple di Carrarini e Giulivi. L’equilibrio si protrae per tutta la prima frazione, che si chiude sul 13-14. Campobasso inizia bene il secondo quarto con Carrarini e la tripla di Giulivi, che vale il momentaneo +4.🔗 Leggi su Anteprima24.it Leggi anche: Yolo+ Cestistica Benevento, cinghialesse ko nel turno infrasettimanale YOLO+ Cestistica Benevento ko nel derby contro Angri

La YOLO+ Cestistica Benevento affronta il derby contro Angri Pallacanestro, una sfida intensa e combattuta. Nonostante l'impegno e la determinazione delle sannite, la squadra biancorossa si vede costretta a capitolare, uscendo dal campo con una sconfitta. Ecco i dettagli di un match che ha regalato emozioni e spettacolo a tifosi e appassionati. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Sconfitta in trasferta per la YOLO+ Cestistica Benevento, che ha affrontato la New Cap Marigliano, seconda forza del campionato. La squadra di coach Pasquariello ha offerto una prestazione solida su un campo difficile, dimostrando di poter giocare a viso ap - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.