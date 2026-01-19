YOLO+ Cestistica Benevento beffata all’overtime da Campobasso

La partita tra YOLO+ Cestistica Benevento e Magnolia Campobasso si è conclusa con una sconfitta di un punto dopo un overtime, sul campo di casa dei sanniti. Una sfida combattuta e equilibrata, che ha visto le due squadre confrontarsi fino all’ultimo secondo. Di seguito, un'analisi dettagliata di un incontro ricco di emozioni e di momenti decisivi, con particolare attenzione alle dinamiche che hanno portato al risultato finale.

Tempo di lettura: 3 minuti Sconfitta di un punto, dopo un tempo supplementare, per la YOLO+ Cestistica Benevento, superata tra le mura amiche del PalaMiwa dalla Magnolia Campobasso. Gara sempre punto a punto quella tra le sannite e le molisane, risolta dopo un overtime, in cui ad avere la meglio è stata la formazione ospite.   Ritmi alti in apertura: la YOLO+ impatta bene la gara con Saccomanno e Mantineo, Campobasso risponde con le triple di Carrarini e Giulivi. L'equilibrio si protrae per tutta la prima frazione, che si chiude sul 13-14.   Campobasso inizia bene il secondo quarto con Carrarini e la tripla di Giulivi, che vale il momentaneo +4.

La YOLO+ Cestistica Benevento affronta il derby contro Angri Pallacanestro, una sfida intensa e combattuta. Nonostante l'impegno e la determinazione delle sannite, la squadra biancorossa si vede costretta a capitolare, uscendo dal campo con una sconfitta. Ecco i dettagli di un match che ha regalato emozioni e spettacolo a tifosi e appassionati.

