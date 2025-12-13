YOLO+ Cestistica Benevento ko nel derby contro Angri

La YOLO+ Cestistica Benevento affronta il derby contro Angri Pallacanestro, una sfida intensa e combattuta. Nonostante l'impegno e la determinazione delle sannite, la squadra biancorossa si vede costretta a capitolare, uscendo dal campo con una sconfitta. Ecco i dettagli di un match che ha regalato emozioni e spettacolo a tifosi e appassionati.

La YOLO+ Cestistica Benevento esce sconfitta dal match sul parquet dell' Angri Pallacanestro, al termine di una gara in cui le sannite hanno dato davvero tutto. Dopo un ottimo primo quarto, terminato sul punteggio di 8-14, le cinghialesse subiscono la rimonta delle locali, la cui qualità è emersa tutta alla lunga distanza. Nonostante la forza delle avversarie, la squadra di coach Pasquariello ha continuato ad esprimere una grande intensità, giocando a viso aperto contro una grande squadra. Ottimo spunto delle sannite, che approcciano la gara con grande verve, portandosi sul 2-9 a metà quarto.