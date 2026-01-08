Yoga Nilaya festeggia 7 anni
Yoga Nilaya celebra sette anni di pratica e crescita, un percorso caratterizzato da dedizione e passione. In questo tempo, la comunità si è consolidata, condividendo momenti di equilibrio e benessere. Un traguardo che testimonia l’impegno nel promuovere la disciplina dello yoga, offrendo uno spazio dedicato alla crescita personale e alla salute. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa esperienza significativa nel corso degli anni.
Sette anni di respiri profondi, di?sana praticati con dedizione, di una comunità che continua a crescere. Yoga Nilaya, la prima scuola interamente dedicata all'Ashtanga Yoga nel lecchese, celebra un traguardo importante e lo fa nel modo migliore: aprendo le porte a tutti con due eventi gratuiti. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
