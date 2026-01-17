Piante nelle scuole per migliorare qualità dell’aria e benessere degli studenti

Introdurre piante nelle scuole rappresenta un modo efficace per migliorare la qualità dell’aria e creare ambienti più salubri. Oltre ai benefici sulla salute, le piante favoriscono il benessere psicologico degli studenti, promuovendo un clima più rilassato e favorevole all’apprendimento. Questa soluzione semplice e sostenibile può contribuire a rendere le scuole ambienti più accoglienti e salutari per tutti.

Migliorare le condizioni ambientali nelle scuole e, al tempo stesso, contribuire al benessere psicologico degli studenti. È questo l’intento dell’iniziativa Natura in aula: migliorare il benessere psicologico e l’aria con le piante, avviata da Coldiretti Genova in collaborazione con la Camera di Commercio. Il progetto coinvolge tre licei cittadini — Gobetti, Bergese e Deledda — in un percorso che unisce monitoraggio scientifico, educazione ambientale e coinvolgimento diretto degli studenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: "Aria di cambiamento nelle scuole”: a Palermo l’Autumn School del progetto Mission sulla qualità dell’aria indoor Leggi anche: Stop graduale agli abbruciamenti per migliorare la qualità dell’aria Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Piante in classe per respirare meglio: il progetto in tre scuole genovesi - Nelle aule coinvolte verranno posizionate complessivamente circa 120 piante: centraline di monitoraggio dell'aria consentiranno di rilevare i livelli di CO2 prima e dopo l'esperimento ... genovatoday.it

Scuola, piante in classe per respirare meglio nei licei genovesi - Migliorare la qualità dell'aria nelle aule scolastiche e promuovere il benessere psicologico degli studenti attraverso la presenza delle piante: è l'obiettivo di 'Natura in aula: migliorare il benesse ... ansa.it

Genova: piante in classe nei licei per migliorare aria e benessere - Coldiretti Genova e Camera di Commercio lanciano il progetto “Natura in aula” in tre scuole, che si svilupperà da gennaio a giugno 2026 ... telenord.it

Da gennaio a giugno 2026 Coldiretti Genova, con la Camera di Commercio, porta verde e monitoraggi scientifici in tre scuole: l’obiettivo è migliorare aria e benessere psicologico. A fine progetto evento alla Sala delle Grida e parte delle piante verrà donata a - facebook.com facebook

Scuola, piante in classe per respirare meglio nei licei genovesi x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.