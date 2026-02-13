WrestleMania 42 in difficoltà la WWE rivede la strategia

Perché WrestleMania 42 rischia di essere rimandata, la WWE sta modificando il suo piano. La causa è la recente diminuzione degli ascolti televisivi, che ha portato la compagnia a riconsiderare alcune date e l’ordine degli incontri. La situazione si riflette anche nelle scelte dei wrestler e nei dettagli della produzione, che devono adattarsi alle nuove decisioni.

Alla vigilia di WrestleMania 42, l'organizzazione dello show sta vivendo una fase di riorganizzazione legata a segnali di incertezza che toccano la card e la gestione dell'evento. Il calo di biglietti registrato all'Allegiant Stadium di Las Vegas ha spinto la WWE a esaminare nuovamente alcune scelte, con discussioni interne tra i responsabili creativi e una gamma di scenari potenziali in valutazione. Secondo le stime interne, sono stati distribuiti finora circa 36.000 biglietti per serata, con una perdita di circa 10.000 unità rispetto al medesimo periodo della WrestleMania 41.

