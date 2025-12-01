Half Marathon | oltre 1000 atleti per la 22°edizione

Fiumicino – È partita puntualmente alle 8.45 di ieri mattina la 22ª edizione della Half Marathon 2025, storica manifestazione sportiva patrocinata dal Comune di Fiumicino. Una splendida giornata di sole ha fatto da sfondo alla competizione, che ha visto oltre 1000 atleti sfidarsi sulle distanze di 10 km e 21 km. Lo starter ufficiale della gara è stato dato dall’ a ssessore allo Sport, Raffaello Biselli, mentre le premiazioni degli atleti saliti sul podio sono state affidate al p residente del consiglio comunale, Roberto Severini. “Ringrazio e mi complimento con tutti gli atleti, gli organizzatori e i volontari che hanno reso possibile questa 22ª edizione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

