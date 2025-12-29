Scopriamo l'orrore che si nasconde dietro il misterioso fischietto azteco al centro dell'horror di Corin Hardy, al cinema dal 19 febbraio con Midnight Factory, nel teaser trailer e poster italiano che vi rivieliamo in esclusiva. Un manufatto azteco maledetto al centro del nuovo horror di Corin Hardy, Whistle - Il richiamo della morte, in arrivo al cinema il 19 febbraio 2026 distribuito da Midnight Factory. La star di Logan Dafne Keen è la protagonista di questa vicenda terrificante anticipata dal teaser trailer e dal poster in esclusiva. Teaser trailer per altro terrificante in cui si susseguono morti e visioni atroci che coinvolgono un gruppo di adolescenti emarginati di una scuola superiore e il loro professore, interpretato dalla star Nick Frost. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Whistle - Il richiamo della morte: teaser trailer e poster dell'horror con Dafne Keen in esclusiva

Leggi anche: Shelby Oaks - Il Covo del Male: in anteprima esclusiva trailer e poster italiani dell'atteso film horror

Leggi anche: La Grazia: il trailer ufficiale e il teaser poster del nuovo film di Paolo Sorrentino con Toni Servillo