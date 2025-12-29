Whistle - Il richiamo della morte | teaser trailer e poster dell' horror con Dafne Keen in esclusiva
Scopriamo l'orrore che si nasconde dietro il misterioso fischietto azteco al centro dell'horror di Corin Hardy, al cinema dal 19 febbraio con Midnight Factory, nel teaser trailer e poster italiano che vi rivieliamo in esclusiva. Un manufatto azteco maledetto al centro del nuovo horror di Corin Hardy, Whistle - Il richiamo della morte, in arrivo al cinema il 19 febbraio 2026 distribuito da Midnight Factory. La star di Logan Dafne Keen è la protagonista di questa vicenda terrificante anticipata dal teaser trailer e dal poster in esclusiva. Teaser trailer per altro terrificante in cui si susseguono morti e visioni atroci che coinvolgono un gruppo di adolescenti emarginati di una scuola superiore e il loro professore, interpretato dalla star Nick Frost. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
