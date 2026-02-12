Paura per Wanna Marchi investita da un’auto a Milano

Questa mattina a Milano, Wanna Marchi è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto in mezzo al traffico cittadino, e la donna è caduta a terra sotto gli occhi dei passanti. Immediati sono scattati i soccorsi, ma le condizioni restano da chiarire. La scena ha lasciato tutti scioccati, e ora si attende l’aggiornamento sulle sue condizioni di salute.

Un attimo soltanto, poi il corpo che cede e la mente che si svuota. In mezzo al traffico di Milano una passeggiata qualunque si trasforma in un frammento di paura difficile da cancellare. Le immagini circolano e colpiscono, perché raccontano un volto segnato e uno sguardo ancora sotto choc. >> “Preso a pugni in strada”. Choc a Striscia la Notizia, folle aggressione al Gabibbo: cosa è successo È successo nel pomeriggio di mercoledì 11 febbraio 2026. Protagonista, suo malgrado, Wanna Marchi, oggi 83enne: era fuori con il suo cane quando, all’improvviso, tutto è precipitato in pochi secondi, sotto gli occhi dei passanti.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Approfondimenti su Wanna Marchi Wanna Marchi investita sulle strisce a Milano: "Ho visto solo un'auto arrivarmi addosso" Wanna Marchi è stata investita questa mattina a Milano mentre attraversava sulle strisce pedonali. Wanna Marchi è stata investita da un’auto. «Devastata, ricordo solo una macchina che mi arriva addosso» – Il video Wanna Marchi è stata investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Wanna Marchi investita da un'auto sulle strisce pedonali a Milano: «Una macchina mi ha travolto» Ultime notizie su Wanna Marchi Argomenti discussi: Uomini e Donne, paura per Gemma Galgani: prima la sfuriata, poi il malore. Wanna Marchi investita sulle strisce a Milano: Ho visto solo un'auto arrivarmi addossoWanna Marchi investita sulle strisce a Milano: Ho visto solo un'auto arrivarmi addosso e racconta sui social i momenti di terrore. tgcom24.mediaset.it Wanna Marchi investita da un'auto sulle strisce pedonali: «Una macchina mi ha travolto in pieno», il video sui socialPaura per Wanna Marchi, investita nel pomeriggio di mercoledì 11 febbraio a Milano, il drammatico incidente stradale per l'ex ... msn.com Incidente per #Wannamarchi. Nella giornata di ieri Wanna Marchi è stata investita da un’auto mentre attraversava le strisce pedonali, come ella stessa ha raccontato in un video pubblicato sul suo profilo social: “La mia faccia è un po’ stravolta. Praticamente so - facebook.com facebook “Andate tutti dai maghi e delle prostitute” In diretta a L’Aria che Tira , Wanna Marchi lancia la sua provocazione prima della pubblicità. #La7 #Attualità #LAriaCheTira #WannaMarchi #Parenzo x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.