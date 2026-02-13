Wanna Marchi investita a Milano | Sono devastata ho rischiato la vita

Wanna Marchi è stata investita questa mattina a Milano mentre attraversava corso Buenos Aires, probabilmente a causa di una distrazione del conducente di un’auto che non ha frenato in tempo. La nota opinionista televisiva racconta di aver rischiato la vita e mostra con fatica le ferite e le ecchimosi sul volto e sulle braccia, testimonianza di un episodio che l’ha lasciata sotto shock.

(Adnkronos) – "Ho una faccia stravolta, sono devastata". Wanna Marchi mostra lividi, ferite e ecchimosi dopo la disavventura vissuta a Milano. In un video pubblicato sul profilo Instagram della figlia, Stefania Nobile, Marchi spiega di essere stata investita sulle strisce pedonali. "Ero fuori con Charlotte, sono uscita verso le 16.30. Ero sulle strisce pedonali, è. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

