Wanna Marchi è stata investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce in via Del Ricordo, a Milano. La showgirl ha raccontato l’incidente attraverso un video pubblicato sui social, dicendo di essere molto ferita e devastata. Secondo le sue parole, ha sbattuto sul marciapiede e alcune pietre si sono infilate ovunque, rendendo il quadro ancora più grave. La dinamica esatta non è ancora chiara, ma l’incidente ha suscitato molta preoccupazione tra i passanti e i follower della Marchi.

Brutto incidente per Wanna Marchi in via Del Ricordo a Milano alle 17 di mercoledì 11 febbraio. È la stessa Marchi a raccontare tutto con un lungo video social: “La mia faccia è un po’ stravolta, oserei dire un po’ tanto le mie mani, dappertutto, cioè praticamente io sono devastata. Vi racconto cosa è successo. Allora, ieri ero fuori con Charlotte, come solito (.) facciamo la nostra passeggiata e Signori, io ricordo solo una macchina che mi arriva qua e io ero sulle strisce pedonali e poi cado in avanti sul marciapiede, sento tutti i sassi che mi penetrano nelle mani, nella faccia, un male terribile”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Wanna Marchi investita da un’auto sulle strisce: “La mia faccia è stravolta, i sassi mi sono penetrati ovunque, ho sbattuto sul marciapiede. Sono devastata”

Approfondimenti su Wanna Marchi

Ultime notizie su Wanna Marchi

