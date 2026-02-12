Wanna Marchi investita da un’auto a Milano | Sono devastata L’ho vista arrivarmi addosso

Wanna Marchi è stata investita da un’auto a Milano. La donna, ancora scossa, ha raccontato di aver visto l’auto arrivarle addosso e di essere devastata per l’accaduto. La regina della televendita si trova sotto shock, mentre i primi soccorsi sono stati chiamati sul posto.

Wanna Marchi investita a Milano: “Ho visto l’auto arrivare addosso”. Paura e preoccupazione per la regina della televendita. Wanna Marchi, l’iconica figura della televendita italiana, è stata investita da un’auto mentre attraversava le strisce pedonali in via del Ricordo a Milano nella giornata di ieri, 12 febbraio 2026. L’incidente è avvenuto poco dopo l’uscita del suo nuovo libro di cucina, “La Verità è Che Io Cucino Così: Qui non si pesa niente: l’unica misura è l’amore”. La donna, ottantatreenne, ha riportato ferite e contusioni, ma ha rifiutato il trasporto in ospedale, preferendo ricevere cure immediate a casa.🔗 Leggi su Ameve.eu

Incidente per #Wannamarchi. Nella giornata di ieri Wanna Marchi è stata investita da un’auto mentre attraversava le strisce pedonali, come ella stessa ha raccontato in un video pubblicato sul suo profilo social: “La mia faccia è un po’ stravolta. Praticamente so - facebook.com facebook

