Vuelta a Murcia Marc Soler conquista la breve tappa inaugurale

Marc Soler ha vinto la prima tappa della Vuelta a Murcia 2026, lasciando il suo segno sulla corsa spagnola. La vittoria arriva dopo uno sprint deciso in salita, con Soler che ha superato gli avversari negli ultimi metri. La tappa si è disputata su un percorso breve e impegnativo, che ha messo alla prova le forze dei ciclisti fin dall’inizio.

È Marc Soler a mettere il primo sigillo sulla Vuelta a Murcia 2026, corsa a tappe spagnola giunta quest'anno alla sua 46esima edizione. Il corridore dell' UAE Team Emirates XRG ha attaccato a 38 chilometri dall'arrivo, portandosi dietro il compagno di squadra Julius Johansen, staccato sul GPM finale. Per lo spagnolo è la prima vittoria stagionale, l'undicesima in carriera. La prima frazione, di soli 83.5 chilometri (a causa del forte vento) da Fortuna a Yecla, si è aperta subito con la fuga di dieci corridori: Luca Paletti (Bardiani CSF 7 Saber), Juan Pedro Lopez (Movistar), Julius Johansen (UAE), Tim Wellens (UAE), Hector Alvarez (Lidl-Trek Future), Quinten Hermans (Q36.