Il volontariato e il terzo settore svolgono un ruolo importante nel rafforzare le comunità e i legami sociali. Secondo il Rapporto Istat 2025, questa realtà è in costante crescita, contribuendo a circa il 4,4% del Pil italiano e creando numerosi posti di lavoro. Il coinvolgimento di milioni di volontari ogni anno evidenzia l’importanza di un settore che, oltre a supportare il welfare, favorisce la coesione sociale.

Analizzando i numeri del Rapporto Istat 2025, il terzo settore si rivela in continua crescita, anche in quanto a posti di lavoro, generando oggi, in Italia, un valore pari a circa il 4,4 per cento del Pil – pure grazie all’aiuto di milioni di volontari ogni anno. Il non profit funziona anche perché promuove realmente, in maniera non artificiale, la partecipazione attiva dei cittadini, dando forma e sostanza a senso civico e cultura della solidarietà. Una lezione, per quel che più è assente all’interno della vita politica in senso stretto, partitica in testa, in balìa di barriere all’entrata, logiche chiuse e meccanismi cooptativi che spingono sull’acceleratore del disinteresse e della distanza. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Volontariato e terzo settore possono rigenerare le comunità e i legami sociali

Leggi anche: Come cambia il terzo settore: l'incontro che racconta le nuove sfide del volontariato

Leggi anche: Come cambia il terzo settore: l'incontro che racconta le nuove sfide del volontariato

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Regime forfettario ETS: novità per APS e ODV; Decreto “Sicurezza sul lavoro”: novità per il Terzo settore; Energia civica | Volontariato e terzo settore possono rigenerare le comunità e i legami sociali; Sanità, territori e nuove fragilità: il terzo settore come sensore del cambiamento.

Terzo settore protagonista: "Volontariato, giusto candidarci come capitale" - E approfittare dell’occasione per valorizzare un intero mondo, quello del terzo settore, che nella nostra provincia vanta un grande potenziale tra ... ilrestodelcarlino.it

Volontariato: Pallucchi (Forum Terzo settore), “valorizza nel concreto quanto acquisito dai volontari nella loro esperienza” - “Queste competenze trasversali sono sempre più fondamentali nei luoghi di lavoro, nelle relazioni interpersonali e di comunità e per la costruzione di cittadinanza attiva. agensir.it

Volontariato digitale contro la povertà educativa: torna “In pari” - Riaprono le candidature al progetto di tutoring online in cui studenti e studentesse delle università piemontesi accompagnano allieve e allievi delle scuole secondarie di primo grado della regione. secondowelfare.it

Al via la III edizione del Premio volontari@work, promosso da Terzjus, in collaborazione con il Forum del Terzo Settore, e dedicato a riconoscere e diffondere le migliori esperienze di volontariato di competenza, un modello che unisce imprese, dipendenti ed - facebook.com facebook