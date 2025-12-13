’Volontariato accogliente’ con Csv Una decina di operatori al lavoro

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sala consigliare di Portomaggiore si è tenuta la presentazione del progetto

Nella sala consigliare del Comune di Portomaggiore, si è svolta la presentazione del progetto " Volontariato Accogliente ": iniziativa ormai radicata che unisce le esigenze di famiglie e bambini con la disponibilità di cittadini impegnati negli aiuti scolastici. All’incontro erano presenti il sindaco Dario Bernardi e l’assessore al volontariato Gian Luca Roma, insieme ai referenti del Csv Terre Estensi, coordinatore del progetto attivo nei territori di Argenta, Ferrara e Portomaggiore. Il servizio di aiuto-compiti portuense coinvolge attualmente una decina di volontari che affiancano una trentina di bambini della scuola primaria, operando nei locali della Montessori e del Centro di Promozione Sociale Le Contrade. Ilrestodelcarlino.it

8217volontariato accogliente8217 con csv una decina di operatori al lavoro

© Ilrestodelcarlino.it - ’Volontariato accogliente’ con Csv. Una decina di operatori al lavoro