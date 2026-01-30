Il Follonica Basket apre il girone di ritorno con una sconfitta. I biancoblù perdono a Pisa 76-68, non riuscendo a mantenere il vantaggio nel terzo quarto, che si rivela fatale. La squadra fatica a reagire negli ultimi minuti e lascia i due punti ai padroni di casa.

© Sport.quotidiano.net - Seconda divisione. Follonica ko a Pisa. Fatale il terzo tempo

Il 25 gennaio 2026, a Pisa, la Devitalia IES ha ottenuto una vittoria contro Follonica nella prima giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2, girone D.

