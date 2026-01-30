Seconda divisione Follonica ko a Pisa Fatale il terzo tempo
Il Follonica Basket apre il girone di ritorno con una sconfitta. I biancoblù perdono a Pisa 76-68, non riuscendo a mantenere il vantaggio nel terzo quarto, che si rivela fatale. La squadra fatica a reagire negli ultimi minuti e lascia i due punti ai padroni di casa.
Basket, a Pisa soffre ma vince un’incompleta IES con Follonica, in Divisione Regionale 2
Il 25 gennaio 2026, a Pisa, la Devitalia IES ha ottenuto una vittoria contro Follonica nella prima giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2, girone D.
Yamal, Rashford pareggia la Copa del Rey nel primo tempo in bianco contro la squadra di seconda divisione
Nel primo tempo della partita di Copa del Rey tra Racing e Barcellona, Rashford ha segnato l’unico gol per i blaugrana, portando il risultato in parità.
