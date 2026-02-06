La Kabel Volley Prato continua a dimostrare di essere una delle squadre più forti a livello giovanile in Toscana. Anche in questa stagione 2025-2026, il vivaio della società guidata dal presidente Giovanni Giuntoli raccoglie risultati di spicco e conferma il suo ruolo di punto di riferimento per il settore giovanile.

La Kabel Volley Prato si conferma una delle realtà più importanti a livello giovanile in Toscana. Anche in questo 2025-2026 il vivaio della società del presidente Giovanni Giuntoli sta ottenendo risultati di rilievo. Al di là del cammino spedito della giovane Serie D di Beatrice Beconi, giunta alla pausa di fine girone d’andata in quarta posizione, infatti, nei tornei territoriali di categoria le selezioni pratesi stanno facendo molto bene. In Under 19 la Kabel, è approdata in semifinale contro la Sales, dopo aver battuto il Valdarninsieme con un doppio 3-0. Semifinale iniziata benissimo per i pratesi, che nella sfida d’andata hanno avuto la meglio sulla squadra fiorentina con un netto 3-0. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bilancio Kabel Volley. Le giovanili sono al top

