Volley Rubicone affronta Bologna a San Lazzaro di Savena per difendere la vetta della classifica

La Sab Group Rubicone torna in campo sabato alle ore 20 a San Lazzaro di Savena, dove affronterà la Hokkaido Bologna nella nona giornata del campionato di Serie B maschile. I sammauresi, attualmente in testa alla classifica, arrivano dal convincente successo per 3-1 contro la Paoloni Macerata. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Scopri altri approfondimenti

"#RubiconeInVolley" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Ecco il ricco calendario delle prima settimana di dicembre relativo alle squadre giovanili di Rubicone In Volley e Next Volley #IoTifoRubicone - facebook.com Vai su Facebook

Volley, Rubicone supera 3-1 Macerata consolidando il primato in classifica - Nuovo successo per la Sab Group Rubicone, che supera l’ostica Paoloni Macerata conquistando l’intera posta in palio (3- Scrive cesenatoday.it

Sab Group Rubicone in Volley: sfida playoff contro Tuscania per la promozione in A3 - L’intera stagione della Sab Group Rubicone in Volley, protagonista del torneo di serie B maschile, costantemente vissuto ai piani altissimi della graduatoria e in effetti ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Volley, Rubicone espugna 1-3 Ravenna e allunga la sua striscia positiva - I sammauresi contro un avversario giovane, fisico e determinato hanno conquistato una vittoria importante per restare nelle zone alte della classifica ... Lo riporta today.it

Volley B, Gemini Med: arriva Loreto - Da sabato prossimo fino alla sosta natalizia, la Gemini Med è attesa da un ciclo di partite piuttosto impegnativo. Lo riporta altarimini.it