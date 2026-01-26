Nel 2024 a Verona matrimoni civili per il 70% e il Comune avvia il primo corso laico giuridico–formativo sulla vita di coppia

Nel 2024, a Verona, il 70% dei matrimoni sarà civile. Per supportare le coppie, il Comune introduce il corso gratuito “Vita di coppia: istruzioni per l’uso”, il primo percorso laico e giuridico-formativo dedicato alla vita di coppia. Aperto a tutti i cittadini, il corso mira a offrire strumenti utili per affrontare con consapevolezza le diverse forme di unione, promuovendo una maggiore informazione e preparazione.

Il Comune lancia "Vita di coppia: istruzioni per l’uso", un percorso gratuito tra diritti, relazioni e consapevolezza per matrimoni civili, unioni e convivenze: «Un passo fondamentale verso il benessere sociale»» Il Comune di Verona avvia un nuovo percorso nell’ambito dei servizi alla persona con “Vita di coppia: istruzioni per l’uso”, il primo corso laico, gratuito e aperto alla cittadinanza pensato per accompagnare le coppie che scelgono il matrimonio civile, l’unione civile o la convivenza di fatto. L’iniziativa nasce dall’idea che le scelte affettive e familiari rappresentino passaggi centrali nella vita delle persone e che, proprio per questo, possano essere sostenute anche attraverso strumenti pubblici di informazione, orientamento e riflessione.🔗 Leggi su Veronasera.it

