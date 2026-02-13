Vogliacco | Parlo con Mihajlovic tutte le sere Aveva un desiderio ma non abbiamo fatto in tempo
Alessandro Vogliacco, difensore del PAOK in Grecia, rivela a Fanpage.it di aver parlato tutte le sere con Sinisa Mihajlovic, svelando che l’allenatore serbo aveva un desiderio che, purtroppo, non si è più realizzato prima della sua scomparsa.
Alessandro Vogliacco si racconta a Fanpage.it. Gli aneddoti sulla Juventus, le esperienze con Genoa e Parma, il presente in Grecia col PAOK e, naturalmente, il rapporto con Sinisa Mihajlovic. Molto più di un suocero: "Quando mi metto a letto, nella mia testa gli racconto la mia giornata, i miei dubbi. Lo sentiamo tra noi".🔗 Leggi su Fanpage.it
Vigilante morto nel cantiere olimpico, indagato il datore: “Cordoglio, ma abbiamo rispettato tutte le regole”
Un vigilante è morto nel cantiere olimpico, e il datore di lavoro è stato messo sotto indagine.
Vives: “Perdemmo 5-0, Ljajic disse a Mihajlovic: ‘Ho fatto una grande partita’. Volarono i tavoli”
L'ex centrocampista Giuseppe Vives ricorda il momento dopo la sconfitta del Torino contro il Napoli, terminata 5-0.
Contenuti correlati
Argomenti discussi: Vogliacco: Parlo con Mihajlovic tutte le sere. Aveva un desiderio, ma non abbiamo fatto in tempo.
Mihajlovic, che emozione. Il genero Vogliacco si commuove in tv: Avrei voluto combattere per luiVogliacco, che si è collegato a Sky dalla sua casa di Bari dove sta trascorrendo le feste in famiglia, ha poi parlato della sua esperienza al Paok, iniziata nella scorsa estate: Sono contento, ho ... corrieredellosport.it