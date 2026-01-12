Vigilante morto nel cantiere olimpico indagato il datore | Cordoglio ma abbiamo rispettato tutte le regole

Un vigilante è morto nel cantiere olimpico, e il datore di lavoro è stato messo sotto indagine. La società appaltatrice afferma di aver rispettato tutte le norme di sicurezza durante le operazioni. La vicenda solleva questioni sulla tutela dei lavoratori nei cantieri pubblici, mentre le autorità proseguono con le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

"Abbiamo agito nel rispetto delle regole": lo dichiarano a Fanpage.it i legali della società appaltatrice per cui lavorava Pietro Zantonini, il 55enne morto nel cantiere olimpico. Incognita sull'autorizzazione prefettizia. Vigilante morto a -15° nel cantiere delle Olimpiadi a Cortina, il fratello: "Era lì per mantenere la famiglia". Vigilante brindisino morto nel cantiere delle olimpiadi: c'è un indagato. Vigilante morto di freddo nel cantiere olimpico, i sindacati: "Lavoro ridotto alla disumanità". Freddo, vigilante muore di notte a Cortina all'esterno del Palaghiaccio: controllava i cantieri delle Olimpiadi a -12 gradi. La famiglia: «Era preoccupato per le condizioni di lavoro». Milano-Cortina, vigilante muore durante turno in cantiere per le Olimpiadi: disposta autopsia. Disposta l'autopsia sul corpo del vigilante morto a Cortina. Accertamenti sulle condizioni di lavoro.

L’Ulss 1 avvia delle verifiche interne sulle modalità di soccorso fornite al vigilante Pietro Zantonini, morto la notte dell’8 gennaio fuori dallo stadio del ghiaccio di Cortina. - facebook.com facebook

Il vigilante pugliese morto nel cantiere delle Olimpiadi a Cortina: venerdì sit-in a Brindisi - News x.com

