Vives | Perdemmo 5-0 Ljajic disse a Mihajlovic | ‘Ho fatto una grande partita' Volarono i tavoli
L'ex centrocampista Giuseppe Vives ricorda il momento dopo la sconfitta del Torino contro il Napoli, terminata 5-0. In quella occasione, Adem Ljajic affermò di aver disputato una grande partita, suscitando la reazione furiosa di Sinisa Mihajlovic nella sala riunioni. Un episodio che testimonia le tensioni e le emozioni vissute dalla squadra in momenti difficili.
