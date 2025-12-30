Calciomercato Juve | Frattesi Thuram e Muharemovic Dentro all’intreccio con l’Inter cosa c’è di vero in questa maxi-operazione

Il calciomercato della Juventus si arricchisce di molteplici trattative, tra cui i nomi di Frattesi, Thuram e Muharemovic. Questa operazione coinvolge anche l’Inter, generando interesse e attenzione tra gli appassionati. In questo articolo, analizzeremo i dettagli e le possibilità reali di questa maxi-operazione, distinguendo le voci di mercato dalla concretezza delle trattative in corso.

Calciomercato Juve: ecco tutta la verità sull'operazione con l'Inter che coinvolge Frattesi, Thuram e Muharemovic. Cosa filtra. Il possibile passaggio di Davide Frattesi dall'Inter alla Juventus continua a tenere banco nelle cronache di calciomercato, alimentando sogni e strategie dei tifosi. Tuttavia, tra le suggestioni e la realtà delle trattative c'è di mezzo la complessità dei numeri e delle contropartite. A fare il punto della situazione è intervenuto Fabrizio Romano. Sul suo canale YouTube, il noto esperto di mercato ha risposto alle curiosità dei fan che ipotizzavano l'utilizzo di una "carta segreta": la percentuale sulla rivendita di Tarik Muharemovic come chiave per abbassare le pretese nerazzurre. La Juventus ha un obiettivo chiarissimo per il mercato di gennaio: Davide Frattesi.

