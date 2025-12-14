Inter Juve intreccio di mercato che prende forma | Frattesi Thuram lo scambio che può accendere l’asse Milano Torino nella sessione di gennaio! La rivelazione

Un possibile scambio tra Inter e Juventus coinvolgente Frattesi e Thuram potrebbe riscaldare il mercato di gennaio, accendendo l’asse Milano-Torino. Le trattative, ancora in fase embrionale e silenziose, lasciano intuire che presto potrebbero diventare protagoniste delle prossime settimane di mercato. La Gazzetta dello Sport svela un’ipotesi clamorosa che potrebbe rivoluzionare gli equilibri tra le due big italiane.

Inter Juve, Frattesi Thuram può accendere l'asse Milano Torino nella sessione di gennaio! La rivelazione di un clamoroso scambio della Gazzetta dello Sport Per ora sono manovre silenziose, lontane dai riflettori del mercato, ma la sensazione è che il tema sia destinato a tornare presto d'attualità. L'asse Milano-Torino potrebbe regalare uno degli incastri più interessanti

