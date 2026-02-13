Giovanni Bernabucci ultras della Lazio ucciso a Viterbo

Giovanni Bernabucci, noto come “la iena” e ultras della Lazio, è stato ucciso oggi sera in strada Santa Barbara a Viterbo. La lite tra alcuni uomini è degenerata in violenza e ha portato all’omicidio del 50enne. L’aggressione è avvenuta nel quartiere Santa Lucia, davanti a diversi passanti che hanno assistito alla scena.

Delitto a Santa Lucia: chi è cinquantenne noto negli ambienti del tifo organizzato è morto stasera dopo una colluttazione Omicidio in strada Santa Barbara, nel quartiere Santa Lucia. Intorno alle 19 di oggi, 13 febbraio, Giovanni Bernabucci, 50enne ultras della Lazio noto come “la iena”, è stato ucciso al culmine di una lite. Secondo la primissima ricostruzione avrebbe lottato corpo a corpo con qualcuno che conosceva bene. L'area del delitto è stata blindata e transennata. Sul posto operano gli agenti della scientifica giunti da Roma per i rilievi, affiancati dal magistrato e dal medico legale per gli accertamenti preliminari sul cadavere.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Viterbo: tragedia a Viterbo, 13enne cade da finestra e muore, Garante Lazio “dolore e sgomento” Un grave incidente si è verificato a Viterbo, dove un ragazzo di 13 anni è deceduto dopo essere caduto da una finestra al terzo piano di un edificio. Frosinone, scontri sull'A1 fra tifosi: bloccati 80 ultras della Lazio Nella giornata di oggi, sull'autostrada A1 a Frosinone, si sono verificati momenti di tensione tra tifosi ultras. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Giovanni Bernabucci, ultrà della Lazio ucciso a coltellate da un amico a Viterbo: era conosciuto come La ienaUn ultrà della Lazio, Giovanni Bernabucci, detto la Iena è stato ucciso in serata in un appartamento a Viterbo. L'omicida, a quanto si apprende, sarebbe un ... ilgazzettino.it Giovanni Bernabucci, ultrà della Lazio ucciso da un amico a Viterbo: era conosciuto come La ienaUn ultrà della Lazio, Giovanni Bernabucci, detto la Iena è stato ucciso in serata in un appartamento a Viterbo. msn.com Tra i convocati del 2014 anche il nostro allievo della Scuola Tennis Fossombrone Brando Bernabucci .. Complimenti ai maestri e allo staff che seguono tutti i nostri ragazzi, agonisti e non ... In bocca al lupo a Brando .. - facebook.com facebook