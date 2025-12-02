Reggiolo (Reggio Emilia), 2 dicembre 2025 -Per anni una donna e la figlia avrebbero dovuto subire violenze fisiche e psicologiche in casa. Botte, strattonamenti, calci, pugni, schiaffi, tirate di capelli, lancio di oggetti, oltre a continue ingiurie e minacce di morte. Comportamenti violenti che sarebbero spesso scaturiti da problemi economici del nucleo familiare e dalla dipendenza da sostanze stupefacenti del capo famiglia. Fino all’ultimo più grave episodio accaduto a metà novembre, con moglie e figlia che avevano deciso di lasciare la casa familiare. Hanno indagato i carabinieri di Reggiolo, ai quali le vittime hanno segnalato i fatti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Violenze e minacce a Reggiolo, allontanato da moglie e figlia