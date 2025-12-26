Violenze all' ex compagna a Cadelbosco denunciato e allontanato
Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 26 dicembre 2025 – Dopo un lungo periodo da incubo vissuto tra le pareti domestiche, una donna trentenne residente a Cadelbosco Sopra ha deciso di denunciare la sua situazione ai carabinieri della caserma locale, facendo avviare gli accertamenti che hanno portato alla denuncia del compagno di 37 anni, al quale è stato imposto dall’autorità giudiziaria il divieto di dimora nell’intera provincia di Reggio Emilia, oltre al divieto di avvicinamento alla vittima e l'applicazione del braccialetto elettronico. All’uomo è stato prescritto di non avvicinarsi all’abitazione familiare, ai luoghi dalla donna per almeno due chilometri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
