Zappaterra Pd | Bloccata in Parlamento la legge sul reato della violenza sessuale

"Senza consenso è stupro": l'Emilia-Romagna incalza il Parlamento. La consigliera Pd Marcella Zappaterra non usa mezzi termini: "Bloccata una legge di civiltà sostenuta da Meloni e Schlein". La Regione Emilia-Romagna chiede alle Camere di approvare senza altri rinvii la riforma del reato di violenza sessuale che introduce nel Codice penale il principio del "solo sì significa sì". È il senso della risoluzione presentata dalla consigliera Marcella Zappaterra – anche Portavoce Reggente delle Donne Democratiche in Emilia-Romagna – e condivisa da tutta la maggioranza. "Lo stop all'iter della legge da parte del centrodestra – che il 25 novembre, proprio nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ha scelto di bloccare l'avvio della discussione in Senato – e le giustificazioni addotte sono un affronto a tutte le donne e uno strappo grave al percorso parlamentare condiviso tra maggioranza e opposizione" afferma Zappaterra.

