San Valentino si avvicina e tra le coppie si fa strada il dilemma del vino perfetto. Sono 26 le bottiglie che possono conquistare il cuore, dall’effervescente champagne ai rossi più intensi, passando per i bianchi aromatici. La scelta giusta può rendere ancora più speciale la serata, regalando momenti di intimità e piacere.

Inebriante come uno champagne, seducente come un bianco aromatico o profondo e sensuale come un rosso corposo? La bottiglia giusta per lui o per lei consigliata per trascorrere al meglio la festa degli innamorati +++dropcap A qualcuno la festa di San Valentino piace, altri la detestano o sono indifferenti: in ogni caso, il 14 febbraio è difficile trovare posto al ristorante, i vini migliori nelle enoteche sono consigliati come offerte d'amore, i fiorai preparano innumerevoli mazzi, soprattutto rossi, e le vetrine delle pasticcerie sono ricolme di dolci a forma di cuore e cioccolatini. Che piaccia oppure no, chi è in coppia si aspetta almeno un piccolo gesto, qualcosa che racconti che si è nel cuore dell'altro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Che vino sei? I 26 vini migliori per far innamorare il partner a San Valentino

Approfondimenti su San Valentino

Per San Valentino, Edizioni BD e J-POP Manga lanciano nuove uscite per gli appassionati di manga.

Viene naturale pensare a cosa indossare per convincere qualcuno a innamorarsi.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su San Valentino

Argomenti discussi: Al via Wine Paris, per le cantine italiane spazi quadruplicati in sei edizioni; Falso Chianti, oltre 2500 contenuti illeciti individuati online in sei mesi; L’incredibile vino che affina per 6 anni a 2000 m nelle profondità della montagna: Epokale 2017 di Tramin; Un calice a Manhattan. Take 1 (di Viola diVino).

Vino: come e perché stanno cambiando i consumatoriCalo dei consumi, meno quantità e più selezione: come stanno cambiando i consumi del vino tra Generazione Z e Millennial secondo i dati OIV e altri report di settore. gazzettadelgusto.it

Vino, i broker del settore: Gli Stati Uniti restano centraliPietro Marchini, sales director di Carratelli Wine, azienda di Carratelli Holding specializzata nella distribuzione e valorizzazione dei vini italiani sui mercati esteri: Dazi e tensioni internaziona ... msn.com

CONCERTO a lume di candela per trascorrere un romantico san Valentino Il link: https://cityne.ws/SIPK9 facebook