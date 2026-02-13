Vince al Tar Comune ko Riccardo e la lunga lotta per il diritto all’autonomia

Riccardo, un giovane di 28 anni con disabilità, ha ottenuto una vittoria importante al Tar contro il Comune, che ora dovrà rispettare la sentenza. La causa nasceva dalla lunga battaglia della famiglia per il riconoscimento dell’autonomia di Riccardo, ostacolata da veti e burocrazia che hanno ritardato di mesi ogni passo avanti. Nel frattempo, Riccardo ha vissuto tra attese infinite e false partenze, con le sue capacità di autonomia che si sono progressivamente indebolite, rendendo più difficile il suo percorso di vita.

Riccardo e la sua famiglia hanno vinto la causa. Il Tar ha accolto le loro ragioni, senza eccezioni. Ma nel frattempo la quotidianità di questo 28enne con disabilità è rimasta ostaggio di veti e burocrazia, è stata scandita da attese, pause e false partenze: un'altalena che non ha giovato al suo equilibrio, al mantenimento delle competenze che aveva acquisito per rendersi autonomo e lesiva del suo diritto a costruirsi il proprio percorso di vita. Una causa ed un'altalena che si sarebbero potute evitare. Questa storia, infatti, è una spia di un problema più ampio: la discrezionalità con la quale i Comuni spesso si relazionano ai diritti delle persone con disabilità.