Vinatzer e gli azzurri nel gigante olimpico | pettorali orari e diretta TV

Vinatzer e gli azzurri scendono in pista nel gigante olimpico di Milano Cortina 2026, sfidando le condizioni della neve fresca a Bormio, sul tracciato Stelvio. La gara si svolge questa mattina, con le prime manche previste alle 9:30 e la diretta TV su Rai Sport.

Il gigante maschile alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 si annuncia come una prova decisiva sui blocchi di partenza di Bormio, sul tracciato Stelvio. In scena sabato 14 febbraio, la gara mette in evidenza la determinazione degli azzurri e la sfide tra una griglia internazionale di alto livello, con esiti strettamente legati alle condizioni di pista e alla gestione delle due manche. Quattro atleti italiani prenderanno parte al gigante maschile, la cui prima manche è prevista alle ore 10.00 e la seconda alle ore 13.30, entrambe in programma sabato 14 febbraio. L’attenzione è rivolta agli azzurri impegnati a risalire la classifica internazionale e a binaryizzare una prestazione solida in ciascuna manche. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Vinatzer e gli altri atleti italiani gareggeranno nel gigante maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, perché la competizione si svolge sabato 14 febbraio sulla pista Stelvio di Bormio alle 10 del mattino.

