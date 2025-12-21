Oggi si svolge a Alta Badia il gigante maschile valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025. Tra gli atleti italiani, Alex Vinatzer rappresenta una delle principali speranze. Di seguito, gli orari di partenza, i numeri di pettorale e le modalità di visione in tv. Quando partono Vinatzer e gli azzurri oggi nel gigante dell’Alta Badia 2025: orari, n. di pettorale, tv.

Alex Vinatzer sarà il punto di riferimento dell’Italia nel gigante dell’Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino a cui il Bel Paese si presenterà con cinque atleti. L’altoatesino proverà a ripetere le buone prestazioni offerte tra le porte larghe negli ultimi mesi, dove è cresciuto in maniera sensibile ed è arrivato a giocarsela con i migliori per i piazzamenti che contano: ottavo a Soelden, quinto a Copper Mountain, secondo a Beaver Creek, ottavo in Val d’Isere. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE IN ALTA BADIA ALLE 10.00 E ALLE 13.30 LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI VAL D’ISERE DALLE 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando partono Vinatzer e gli azzurri oggi nel gigante dell’Alta Badia 2025: orari, n. di pettorale, tv

Leggi anche: A che ora partono Vinatzer e gli azzurri nel gigante dell’Alta Badia 2025: n. di pettorale, programma preciso, tv

Leggi anche: Quando partono Vinatzer e gli azzurri nel gigante di Copper Mountain: orari esatti, n. di pettorale, tv

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

A che ora partono Vinatzer e gli azzurri oggi nel gigante in Val d’Isere: n. di pettorale, tv, streaming; Quando partono Vinatzer e gli azzurri oggi nello slalom di Val d’Isere: n. di pettorale, orari, tv; A che ora partono Vinatzer e gli azzurri nel gigante dell’Alta Badia 2025: n. di pettorale, programma preciso, tv; Quando lo sci alpino oggi: orari discesa St. Moritz e gigante Val d’Isere, tv, startlist, streaming.

A che ora partono Vinatzer e gli azzurri nel gigante dell’Alta Badia 2025: n. di pettorale, programma preciso, tv - Alex Vinatzer sarà il punto di riferimento dell'Italia nel gigante dell'Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino a cui il Bel Paese ... oasport.it

A che ora partono Vinatzer e gli azzurri nel gigante di Val d’Isere: programma esatto, n. di pettorale, tv - Saranno sei gli azzurri al via del gigante maschile di Val d'Isere (Francia), valido per la Coppa del Mondo 2025- oasport.it