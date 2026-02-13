Vinales torna in pista dopo sette mesi di recupero alla spalla, riprendendo le competizioni a Valencia con un'Aprilia RSGP più robusta e pronta a sfidare i rivali sul circuito spagnolo.

Un recupero efficace dopo un infortunio significativo richiede precisione, costanza e verifica continua della condizione fisica. In questo contesto, Maverick Viñales ha mostrato segnali concreti di ritorno al livello competitivo durante i test ufficiali di Sepang, indicando una progressione rilevante rispetto al periodo di recupero precedente. Il ricadere di momenti difficili è stato causato da una frattura alla spalla sinistra che ha condizionato gran parte della stagione 2025. Dopo mesi di assenza e tentativi non riusciti di tornare in sella, il pilota ha potuto tornare all’attività in occasione del GP di Valencia della stagione passata, come parte di un programma di preparazione per il 2026. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Vinales torna in pista dopo sette mesi di recupero alla spalla

Approfondimenti su vinales torna

Infortunio Bernardeschi, il giocatore si sottoporrà ad intervento chirurgico martedì a causa di un problema alla spalla.

Dopo sette mesi di assenza, Ter Stegen torna in campo, affrontando una sfida inaspettata contro una squadra di terza serie in Coppa del Re.

Ultime notizie su vinales torna

Argomenti discussi: MotoGP, cosa hanno provato i team nel 1° giorno di test a Sepang; Test di Sepang: tutto quello che è successo, istante per istante; Parliamo di MotoGP: una vera rivoluzione per Maverick Viñales o un fiasco?; LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Alex Marquez il più veloce, Aprilia in scia alla Ducati.

LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Mir il più veloce prima della pioggia. Allarme motore per YamahaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.03 Finisce qui la nostra diretta, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 11.01 ... oasport.it

La Formula E ritorna a Jeddah per un doppio round Gli orari e dove vedere l’E-Prix Scopri di più A cura di Alice Panzeri - facebook.com facebook