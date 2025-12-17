Ter Stegen torna in campo dopo sette mesi | rischia la figuraccia con una squadra di terza serie

Dopo sette mesi di assenza, Ter Stegen torna in campo, affrontando una sfida inaspettata contro una squadra di terza serie in Coppa del Re. Un ritorno che segna un momento importante per il portiere, ma anche un banco di prova difficile in una partita che potrebbe mettere alla prova le sue capacità e la sua tenuta mentale.

L'incubo è finito per Ter Stegen, tornato in campo per la prima volta dopo il lunghissimo infortunio: ha giocato in Coppa del Re contro una squadra di terza serie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

ter stegen torna campoTer Stegen torna in campo dopo sette mesi: rischia la figuraccia con una squadra di terza serie - L'incubo è finito per Ter Stegen, tornato in campo per la prima volta dopo il lunghissimo infortunio: ha giocato in Coppa del Re contro una squadra di ... fanpage.it

ter stegen torna campoBarcellona, Ter Stegen torna in campo dopo sette mesi: Flick lo schiera dal 1' in Copa del Rey contro il Guadalajara - Il portiere tedesco di nuovo titolare in Coppa del Rey contro il Guadalajara Il lungo calvario di Marc- msn.com

