Villa Reatina rotatoria senza luci | maltempo e allarme sicurezza rischio incidenti in aumento
Villa Reatina, Rieti – La rotatoria al centro di via Roma, fondamentale per la circolazione locale, è rimasta senza luci per più di una settimana a causa di un guasto alla rete elettrica, aggravato dalle cattive condizioni meteo che hanno ostacolato i lavori di riparazione.
Rotatoria al Buio a Villa Reatina: Cresce l’Allarme per la Sicurezza Stradale. Villa Reatina, Rieti – Una rotatoria strategica per la viabilità cittadina è completamente al buio da giorni, sollevando forti preoccupazioni per la sicurezza degli automobilisti. La situazione, aggravata dalle recenti piogge, espone i conducenti a rischi significativi, soprattutto nelle ore serali e notturne. Una residente ha denunciato la pericolosità della situazione, temendo un incidente. Un Percorso a Rischio: La Denuncia di una Cittadina. La rotatoria di Villa Reatina, un nodo cruciale per chi percorre le arterie stradali di Rieti, è priva di illuminazione da diversi giorni.🔗 Leggi su Ameve.eu
Foggia, sicurezza stradale a rischio: strisce pedonali sbiadite e incidenti in aumento, un’emergenza da risolvere.
A Foggia, i residenti sono preoccupati per la sicurezza sulle strade.
Decongestionare il traffico e ridurre il rischio di incidenti, partono i lavori per la nuova rotatoria
Nella zona di via Madonna dello Schioppo sono iniziati i lavori per costruire una nuova rotatoria.
Contenuti correlati
Argomenti discussi: Rotatoria di Villa Reatina al buio da giorni: Visibilità nulla, è pericolosa.
“Villa Reatina in maschera”, fissata la nuova data: sfilata il 28 febbraio x.com
In considerazione dello svolgimento della manifestazione di carnevale, in programma nel quartiere di Villa Reatina sabato 7 febbraio, la Polizia Locale comunica le seguenti modifiche alla viabilità: -Chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con rimozione - facebook.com facebook