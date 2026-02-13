Villa Reatina rotatoria senza luci | maltempo e allarme sicurezza rischio incidenti in aumento

Villa Reatina, Rieti – La rotatoria al centro di via Roma, fondamentale per la circolazione locale, è rimasta senza luci per più di una settimana a causa di un guasto alla rete elettrica, aggravato dalle cattive condizioni meteo che hanno ostacolato i lavori di riparazione.

Rotatoria al Buio a Villa Reatina: Cresce l'Allarme per la Sicurezza Stradale. Villa Reatina, Rieti – Una rotatoria strategica per la viabilità cittadina è completamente al buio da giorni, sollevando forti preoccupazioni per la sicurezza degli automobilisti. La situazione, aggravata dalle recenti piogge, espone i conducenti a rischi significativi, soprattutto nelle ore serali e notturne. Una residente ha denunciato la pericolosità della situazione, temendo un incidente. Un Percorso a Rischio: La Denuncia di una Cittadina. La rotatoria di Villa Reatina, un nodo cruciale per chi percorre le arterie stradali di Rieti, è priva di illuminazione da diversi giorni.

