Decongestionare il traffico e ridurre il rischio di incidenti partono i lavori per la nuova rotatoria

Nella zona di via Madonna dello Schioppo sono iniziati i lavori per costruire una nuova rotatoria. L’obiettivo è migliorare il flusso del traffico e ridurre gli incidenti. La fase di cantieri è partita e si prevede che i lavori durino qualche settimana. I residenti sperano che questa modifica porti benefici concreti alla viabilità quotidiana.

In via Madonna dello Schioppo partono i lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria volta a migliorare la circolazione e ridurre il rischio di incidenti. A questo proposito, da lunedì 2 febbraio al 2 marzo prossimo, all'intersezione con via Barducci cambia temporaneamente la viabilità con.

