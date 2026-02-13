Viene voglia di chiudere | oste udinese si sfoga sulla tv nazionale

Viene voglia di chiudere: Gianni Perniola, oste dell’Osteria Venerio di Udine, si sfoga davanti a milioni di spettatori durante la trasmissione Dritto e Rovescio su Rete 4. Per il titolare, la causa del suo sfogo sono i continui problemi di sicurezza che affliggono il centro della città, problemi che ormai si trascinano da mesi e che, secondo lui, mettono a rischio clienti e attività. Perniola ha mostrato con fermezza le foto di alcune vie sguarnite di telecamere e di serate con frequenti schiamazzi, elementi che distinguono il suo intervento dagli altri commenti fatti fin

Gianni Perniola, titolare dell'Osteria Venerio, interviene a "Dritto e Rovescio" su Rete 4 dopo furti e aggressioni in centro: "Una soluzione bisogna trovarla per forza". Un intervento davanti a milioni di telespettatori. Gianni Perniola, titolare dell'Osteria Venerio, ha parlato alla trasmissione Dritto e Rovesciosu Rete 4, portando il caso sicurezza del centro di Udine sulla ribalta nazionale. "Viene voglia proprio di chiudere, perché non ha senso lavorare in questa maniera. O si trova come arginare questo problema, o non andiamo da nessuna parte" ha dichiarato durante la trasmissione. Parole pronunciate con amarezza, dopo una serie di episodi che hanno colpito il locale e il personale.