Aryna Sabalenka si è recentemente lamentata delle alte temperature durante gli Australian Open 2026, sottolineando l’importanza di chiudere i tetti dei campi per migliorare le condizioni di gioco. La tennista bielorussa, vincitrice nel terzo turno contro Anastasia Potapova, ha espresso preoccupazione riguardo al caldo eccessivo, evidenziando come le condizioni climatiche possano influire sulle performance degli atleti.

La giornata odierna degli Australian Open 2026 ha visto protagonista anche Aryna Sabalenka. La numero uno del ranking WTA ha infatti avuto la meglio nel terzo turno sull’austriaca Anastasia Potapova per 7-6(4) 7-6(7) in due ore e quattro minuti, accedendo così agli ottavi di finale. Partita molto complicata per la bielorussa che ha dovuto alzare nettamente il suo livello. La rincorsa al titolo prosegue senza aver perso ancora un set a Melbourne. Sabalenka si è così espressa al termine del match: “È stata una partita difficile, lei ha giocato un tennis incredibile, quindi ho solo cercato di restare lì. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Aryna Sabalenka si sfoga per il caldo: “Temperature troppo alte, dovrebbero chiudere i tetti”

