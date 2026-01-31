Carnevale di Viareggio 2026 | il programma le date i biglietti e il percorso dei carri

Il Carnevale di Viareggio torna quest’anno dall’1 al 21 febbraio. Durante le settimane, le strade si riempiono di carri allegorici, maschere e feste. I visitatori possono aspettarsi spettacoli e mostre dedicate a questa tradizione ormai consolidata. I biglietti sono già in vendita e il percorso dei carri si snoda tra le principali vie della città, offrendo uno spettacolo colorato e vivace che attira turisti e locali.

Costumi, maschere, feste, carri, mostre: torna l'appuntamento col Carnevale di Viareggio, dall'1 al 21 febbraio. Ecco il programma e quanto costano i biglietti.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Carnevale Viareggio Carnevale di Viareggio, ecco i carri dell’edizione 2026 e le date delle sfilate Il Carnevale di Viareggio 2026 si avvicina, portando con sé i tradizionali carri allegorici e le sfilate previste per le date di gennaio. Carnevale di Viareggio 2026: carri, corsi mascherati, biglietti Il Carnevale di Viareggio 2026 si svolgerà dal 1° al 21 febbraio, offrendo una tradizione consolidata di carri allegorici, corsi mascherati e eventi culturali. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Carnevale di Viareggio 2026 - 5º Anteprima dei Lavori Ultime notizie su Carnevale Viareggio Argomenti discussi: Carnevale 2026 a Viareggio: date, programma e sfilate dei carri; Carnevale di Viareggio, l'edizione 2026 dall'1 al 21 febbraio: orari sfilate e biglietti; Carnevale di Viareggio 2026, dove la cartapesta e la satira diventano arte a cielo aperto; Carnevale di Viareggio 2026: date, programma completo e biglietti. Carnevale di Viareggio 2026, programma ed eventi da non perdereDal 1° al 21 febbraio 2026, la città toscana si trasformerà in un palcoscenico di colori, satira e creatività, tra carri allegorici, musica, feste e spettacoli sul lungomare e tra le strade. Ma quali ... tg24.sky.it Carnevale di Viareggio 2026, dove la cartapesta e la satira diventano arte a cielo apertoGuida al Carnevale di Viareggio 2026: il calendario delle sfilate, i prezzi dei biglietti e tutte le informazioni utili per non perdere i giganti di carta. siviaggia.it Carnevale di Viareggio, si parte. Cosa c'è da sapere - facebook.com facebook Il Carnevale di Viareggio sarà all'insegna della pace Domenica la prima sfilata sui viali a mare della città toscana. Chi saranno i personaggi protagonisti x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.