Giovanile - Definite le date della 62ª edizione della rassegna Torneo delle Regioni Sorteggiati i gironi
Sono state ufficializzate le date e i gironi della 62ª edizione del Torneo delle Regioni, la prestigiosa manifestazione giovanile organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'evento rappresenta un momento di grande rilevanza per i giovani calciatori italiani, offrendo loro un'importante piattaforma di confronto e crescita.
Ufficializzate date e gironi della 62ª edizione del Torneo delle Regioni, la principale manifestazione giovanile della Lega Nazionale Dilettanti. All’incontro e sorteggio erano presenti i presidenti dei Comitati Regionali organizzatori: Roberto Avantaggiato (Lazio) e Vito Tisci (Puglia). Dal 1959 la competizione rappresenta un momento di confronto e aggregazione per tutte le Rappresentative regionali, evolvendosi nel tempo ma mantenendo inalterato il proprio prestigio. Dal 2016 il format prevede due eventi distinti, dedicati al calcio a undici e al futsal, con tutte e quattro le categorie coinvolte: Under 19, U17, U15 e Femminile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
