Per consentire lavori di manutenzione sulla segnaletica orizzontale, sulla A12 Roma-Civitavecchia, tra giovedì 8 e domenica 11 gennaio, dalle 22:00 alle 6:00, sarà chiuso il tratto tra Civitavecchia Sud e Nord in direzione SS1 Aurelia. La chiusura riguarda le quattro notti consecutive e si rende necessaria per garantire la sicurezza durante gli interventi. Si consiglia di pianificare gli spostamenti tenendo conto di questa limitazione temporanea.

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, al fine di permettere l’esecuzione di lavori di manutenzione riguardanti la segnaletica orizzontale, nelle quattro notti comprese tra giovedì 8, venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 gennaio, con orario dalle 22:00 alle 6:00, sarà chiuso il tratto che va da Civitavecchia sud a Civitavecchia nord, in direzione della SS1 Aurelia. Di conseguenza, non sarà possibile accedere all’area di parcheggio “San Liborio est”, situata all’interno di questo tratto autostradale. In alternativa, si raccomandano i seguenti itinerari: per i veicoli leggeri e per i mezzi pesanti con massa a pieno carico fino a 7 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria presso la stazione di Civitavecchia sud, si consiglia di percorrere la SS1 Aurelia in direzione di Civitavecchia e successivamente rientrare in A12 a Civitavecchia nord; per i mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 7 tonnellate, inclusi gli autobus, si suggerisce di seguire la SS2 Cassia verso Viterbo-Vetralla e poi la SS1 bis via Aurelia in direzione della A12 Roma-Civitavecchia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilita’: chiusure notturne A12 Roma-Civitavecchia, tratto sud-nord verso Ss1 Auerelia

Leggi anche: A12 Roma-Civitavecchia, chiusure notturne tratto Fregene Maccarese-Torrimpietra in entrambe le direzioni

Leggi anche: Lavori sulla A12: tratto Civitavecchia sud-nord chiuso nella notte

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

A-12: chiusura notturna tra Recco-Rapallo e Sestri Lavagna e svincolo Chiavari - Dopo le vacanze natalizie riaprono i cantieri e riprendono i lavori anche sulla a- msn.com

Chiusure notturne sulla Roma-Civitavecchia e Roma-Fiumicino. Tutte le informazioni - Nella notte compresa fra giovedì 27 e venerdì 28 marzo sono previste diverse chiusure per quanto riguarda il ramo di allacciamento A91 Roma- romatoday.it

Fiamma Olimpica Pescara - Ecco le modifiche temporanee alla viabilità Chiusure al transito previste per il 2 gennaio 2026, dalle ore 16:00 alle ore 20:00 in: viale Regina Margherita, tratto compreso tra Via G. Mazzini e Piazza della Rinascita; via Nicola Fabr - facebook.com facebook

#Roma #viabilità #Atac Il 31 dicembre divieti e chiusure al traffico in Centro per la “We Run Rome” romamobilita.it/primo-piano/il… x.com