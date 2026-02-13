Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-02-2026 ore 20 | 25

Il tratto della Pontina tra il raccordo anulare di Spinaceto e Latina rimane chiuso a causa di un incidente, che ha causato disagi e code da diverse ore. La polizia ha chiuso la strada in entrambe le direzioni per permettere i soccorsi e mettere in sicurezza l’area. Inoltre, sulla A24, in galleria Pittaluga, si sono formate lunghe file tra la tangenziale est e Portonaccio, a causa di un altro incidente che si è verificato in mattinata. La situazione si aggrava con il traffico intenso tra Ardeatina e Appia, dove le auto si muovono a passo d’uomo. Anche il raccord

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'incidente sulla statale Pontina permane chiuso il tratto tra il raccordo anulare Spinaceto in direzione Latina code a partire dall' Eur segnaliamo un altro incidente sul tratto Urbano della A24 in galleria Pittaluga che causa file tra la tangenziale est e Portonaccio verso Raccordo Anulare ci possiamo proprio sul raccordo in carreggiata esterna l'incidente avvenuto in precedenza che è ancora code tra le uscite Ardeatina e Appia mentre in via di risoluzione quello avvenuto all'altezza dell'uscita alla Russia permangono rallentamenti da Casilina sempre in esterna code qui per traffico intenso tra Pisani e Laurentina in interna Si procede a rilento tra Nomentana e Prenestina e più avanti tra Laurentina e via del mare ci spostiamo sulla pista dove un veicolo in panne causa code all'altezza di Castel dei ceveri in direzione Viterbo in chiusura consigliamo prudenza alla guida per l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile del Lazio Dov'è Dalle prime ore di domani mattina 12 febbraio e per le successive 12 18 ore sono previste precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale e forti raffiche di vento da Giorgia non due assali infomobilità è tutto grazie per averci seguito ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral Spa punto.