Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-02-2026 ore 11 | 25

Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità: questa mattina sulla diramazione Roma Sud l’incidente sul tratto 9 del Raccordo Anulare è stato finalmente risolto, consentendo una circolazione più fluida rispetto alle ore precedenti. La causa del problema, un tamponamento avvenuto tra più veicoli, aveva causato lunghe code e rallentamenti nelle prime ore della mattina. Un dettaglio che distingue questa situazione è la presenza di soccorsi ancora sul luogo per eventuali verifiche, ma la viabilità principale è ora tornata alla normalità. Sul fronte della Roma Teramo, invece, si registrano ancora rallentamenti tra Castel Madama

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla diramazione Roma Sud risolto l'incidente tratto 9 raccordo anulare circolazione regolare In quest'ultima direzione ci spostiamo sulla Roma Teramo rallentamenti qui per lavori tra Castel Madama e il bivio per la A1 milano-napoli nelle due direzioni sempre sulla Roma Teramo ma sul tratto l'hanno rimossa l'auto in panne circolazione regolare dal bivio per la tangenziale est a Portonaccio verso raccordo anulare la situazione del traffico sul Raccordo Anulare interna si rallenta attrae uscita in momentanea 24 in esterna dalla Casilina Tiburtina usciamo da Roma su via dei Laghi rimosso l'incidente tra via delle noci e la regionale di Rocca di Papa circolazione regolare nelle due direzioni anche qui in chiusura del trasporto ferroviario sulla linea Pisa Roma la circolazione rallentata per i danni provocati dal maltempo dei giorni scorsi tra Civitavecchia e Santa Severa i treni coinvolti subiscono ritardi fino a 20 minuti variazioni e cancellazioni da Gina Pandolfo è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio