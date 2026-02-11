Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 13 | 25

Questa mattina si registra un incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare di Roma. La circolazione è ancora congestionata tra le uscite Laurentina e Appia, ma i lavori sono in fase di risoluzione. Sul resto della rete autostradale della regione, il traffico scorre più o meno regolarmente. Nel basso Lazio, invece, sulla statale Pontina a Latina, è chiusa all’altezza di via Pablo Picasso per lavori di messa in sicurezza del ponte. La deviazione è su via Franco Faggiana e anche in direzione Roma si circola con percorsi alternativi. La protezione

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in carreggiata esterna un incidente ora in via di risoluzione è causa delle code tra le uscite Laurentina e Appia sulle restanti strade autostrade del territorio regionale la circolazione attualmente regolare Tuttavia nel basso Lazio sulla statale Pontina segnaliamo che nel territorio di Latina per lavori di messa in sicurezza del Ponte la strada è chiusa all'altezza di via Pablo Picasso con traffico deviato su via Franco faggiana tratto chiuso anche in direzione Roma con deviazione sulla complanare Dunque su via Filippo Ferrazza eventuali apertura e chiusura sono effettuate in base alle esigenze di cantiere infine l'allerta meteo gialla diramata dalla protezione civile della regione Lazio Dalla mattina di oggi e per le prossime 12 18 ore previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori centro settentrionali Si raccomanda prudenza alla guida è proprio a causa del tempo per il trasporto marittimo laziomar informa che oggi sono cancellate le corse unità veloce Formia Ventotene delle 15:30 e la corsa nave Formia Ponza delle 17:03 possibili variazioni anche per la giornata di domani 12 febbraio maggiori dettagli sono consultabili sul nostro sito alla pagina dedicata in chiusura per il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare Per consentire i lavori di riqualificazione delle pensiline delle banchine della Stazione di Porta San Paolo a cura di Astral Spa fino a venerdì 13 poi da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio in fascia oraria 11 16:30 la circolazione interrotta parzialmente tra Porta San Paolo e Magliana resta Attiva trama non è Colombo nella tratta interrotta gli utenti possono utilizzare la linea B della metropolitana

