Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-02-2026 ore 09 | 40

Roma, alle 09:40 del 13 febbraio 2026, si segnalano diverse criticità sulla viabilità: sulla diramazione Roma Sud, un trattore ha bloccato il traffico sul raccordo anulare tra l’incrocio con la via Ardeatina e l’uscita di Tor de’ Cenci, causando code che si estendono fino al bivio per la tangenziale est. Nella zona urbana, un’auto in panne tra Portonaccio e il raccordo anulare ha provocato rallentamenti dalla tangenziale est verso il centro. Sul fronte del traffico tra via della Magliana e via del Cappellaccio, si registrano congestioni verso l’Eur,

Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla diramazione Roma Sud incita la causa delle code trattore 9 raccordo anulare In quest'ultima direzione ci spostiamo sulla tratto Urbano della Roma Teramo un'auto in panne e provoca code dal bivio per la tangenziale est da Portonaccio verso raccordo anulare andiamo ora sulla Roma Fiumicino code qui per traffico tra via della Magliana via del Cappellaccio verso l'Eur la situazione del traffico sul Raccordo Anulare a interna si rallenta tra le uscite nomentane A24 in esterna Si procede a rilento dalla Casilina Tiburtina sempre in esterna risolto l'incidente tra Roma Fiumicino Ostiense circolazione regolare sulla statale Pontina code per un incidente all'altezza di via Naro direzione Roma altro incidente e crea disagi e le cose su via dei Laghi tra via delle noci e la regionale di Rocca di Papa nelle due direzioni in chiusura il trasporto ferroviario sulla linea Pisa Roma la circolazione rallentata ricordiamo per i danni provocati dal maltempo struttura nei giorni scorsi tra Civitavecchia e Santa Severa i treni coinvolti subiscono ritardi fino a 20 minuti variazioni e cancellazioni pagina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Questa mattina a Roma la circolazione si presenta ancora molto intensa, soprattutto sul grande raccordo anulare e sulla Cassia Flaminia.

La viabilità di Roma e della Regione Lazio si complica questa mattina.

